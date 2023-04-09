«Оренбург» — «Ростов». Карпин пойдёт в отрыв от «Спартака»?

Тренер ростовчан примет вызов оренбуржцев, ведь в случае победы дистанция от красно-белых увеличится до пяти очков.

10 апреля состоится матч 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Победа гостей оценивается в 3.15. На ничью дают коэффициент 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ростов» (10.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оренбург» в 22-м туре РПЛ сыграет с «Ростовом» на стадионе «Газовик». Начало встречи в 17:00 мск. В минувший четверг Валерий Карпин и его команда достойно выступили в Кубке России, но нелепая ошибка голкипера Песьякова перечеркнула все усилия футболистов. Матч с «Оренбургом» станет для них проверкой на прочность характера.

Недавно подопечные Марцела Лички уступили «Ахмату» со счётом 1:3, что стало поводом для изменений в схеме игры и основном составе. Чешский специалист произвёл точечные замены и получил положительный результат — семь очков за три встречи РПЛ.

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Главный тренер «Оренбурга» перехитрил Курбана Бердыева, разгромив на выезде «Сочи» со счётом 4:0. В следующем матче под горячую руку попался «Спартак». Гильермо Абаскаль оказался бессилен перед атакующим напором оренбуржцев и проиграл (0:2).

Был близок «Оренбург» к победе и в минувшем туре. Ничья с «Крыльями Советов» выдалась боевая. Соперники нанесли по воротам совместными усилиями 30 ударов. Итоговую ничью со счётом 1:1 Марцел Личка воспринял позитивно. Тренер отметил на пресс-конференции, что футболисты выполнили установку и проделали большой объём работы.

Подопечные Валерия Карпина в матче Кубка России с «Краснодаром» старались прессинговать, заставляя быстро расставаться с мячом полузащитников. Замысел тренера «Ростова» практически сработал, но грубая ошибка голкипера Песьякова смешала все карты.

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Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «быки». Таким образом, завершился поход «Ростова» за Кубком России, но у команды есть другая цель — занять второе место в таблице РПЛ.

Должна поднять настроение Валерию Карпину новость о том, что РФС снял запрет с клуба на регистрацию футболистов. Руководство «Ростова» выполнило требования палаты по разрешению споров и получило право вносить новых игроков в заявку. Наверняка Карпин уже присмотрел пару кандидатур для усиления состава.

«Оренбург» и «Ростов» провели девять очных встреч. Команды записали в актив по четыре победы, и одна игра завершилась ничейным результатом. Разница забитых мячей 13:10 в пользу подопечных Марцела Лички. Главный тренер «Оренбурга» предпочитает открытый атакующий футбол, который пришёлся по вкусу местным болельщикам.

Поскольку команде не грозит вылет, есть возможность сыграть с «Ростовом» с позиции силы. Однако Карпин не зря занимает второе место в таблице — игра на встречных курсах один из его козырей. В четырёх из пяти последних домашних встреч «Оренбурга» соперники обменялись голами и забивалось не менее трёх мячей. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ростов» 10 апреля 2023 года

Марцел Личка и Валерий Карпин придерживаются атакующих тактических схем. Интересно будет понаблюдать за игрой этих клубов, умеющих действовать не только на контратаках, но и в позиционном нападении. Высока вероятность увидеть голы в воротах каждой из команд. Выберем тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

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