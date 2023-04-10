«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов» в 22-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Оренбурга» с форой (0) за 1.60.
«Ростов» идёт вторым, можно увеличить свой отрыв от преследователей, всё-таки «Спартак» не смог обыграть «Динамо» в дерби. Но интересная ситуация складывается. Вроде бы «Ростов» идет вторым, но он не фаворит на выезде против «Оренбурга», который является середняком. И я поддерживаю эту историю. На мой взгляд, дома оренбуржцы – явные фавориты. Дело здесь не в качестве футболистов, а в футболе, который показывают команды. Да, «Ростов» наконец-то неплохо смотрелся по игре с «Краснодаром» в Кубке России, но я сомневаюсь, что он готов выдать второй такой матч подряд.
«Оренбург» в прошлый раз наказал «Спартак». Думаю, и сейчас он должен выиграть. Он привычнее к искусственному полю, у него есть понимание, как нужно играть. Аккуратно поставлю на хозяев с форой (0)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 5.61.
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