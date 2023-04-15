«Челси» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Брайтон».

Ставка: победа «Челси» за 2.70.

«Челси» примет дома «Брайтон» в очередном туре АПЛ. Сейчас «чайки» в таблице располагаются выше синих и имеют больше шансов на борьбу за еврокубки. Многие, конечно, могут удивиться такому раскладу. Но таков сезон для «Челси».

Лучшие прогнозы на сегодня.

В лондонский клуб вернулся Фрэнк Лэмпард, пусть и на время. Однако специалисту, который ещё не так давно был уволен из команды, не повезло с календарём. Сначала «пенсионеры» проиграли при нём «Вулверхэмптону» в АПЛ (0:1), а затем сразу же была встреча с «Реалом» в Лиге чемпионов. Мадридцы уверенно обыграли соперника, хотя не с таким большим счётом 2:0.

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 15 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК Челси Лондон Не начался Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Кто победит в основное время? П1 X П2

Перспективы у подопечных Лэмпарда не самые лучшие. Вряд ли команде удастся дойти до финала ЛЧ, а уже тем более — победить там. В самой АПЛ синие тоже уже сильно отстают от зоны еврокубков, да ещё и идут на серии без побед.

А вот у «Брайтона» дела в Англии идут лучше, чем у его соперника. Команда на седьмой строчке и отстаёт от топ-5 на шесть очков. Недавно «чайки» шли даже на серии без поражений, которая прервалась в последнем туре — 1:2 с «Тоттенхэмом».

Да, если смотреть на последние матчи соперников и их положение в таблице, кажется, что «Брайтон» обязан выигрывать. Но я всё-таки верю в успех «Челси». Команда сыграет дома. Плюс у неё будет большая мотивация прервать серию неудач, особенно после поражения от «Реала» в ЛЧ. Набор футболистов у «пенсионеров» очень приличный. Сейчас самое время дать результат», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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