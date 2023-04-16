«Ростов» — «Зенит»: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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16 апреля пройдёт матч РПЛ «Ростов» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
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