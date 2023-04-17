«Сокол» — «Химик»: прогноз Максима Лебедева на второй матч финала ВХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на второй матч финала ВХЛ «Сокол» — «Химик».

Ставка: победа «Химика» за 2.29.

«Первый матч финальной серии наглядно показал, что «Химик» готов к главным сражениям года лучше «Сокола». И дело тут не в том, что «Сокол» готов хуже, ибо жилы красноярцы рвут куда больше, чем подмосковная команда. Просто «Химик» выглядит более основательно, более вариабельно и не теряет головы при любом «пожаре» — хоть у своих ворот, хоть у чужих. «Сокол» более эмоционален, но в данном случае это не достоинство, а недостаток, стоивший в первом матче красноярцам парочки удалений. И уж коль «Химику» удалось весьма спокойно, без особых нервных надрывов нагнуть красноярцев в Красноярске, при переполненных трибунах, то… То, честно говоря, пока я не вижу предпосылок не только для какой-то равной борьбы, а даже для второй победы «Сокола» в финальной серии. Одна, скорее всего, будет, если воскресенцам по каким-то причинам понадобится тактическая пауза, но откуда взять вторую?

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, пока для «Сокола» всё достаточно тяжко, он уступает по всем объективным и статистическим показателям. Где-то сильно, где-то совсем незаметно, но всё равно уступает. Это заметно даже в динамике на льду, а уж в итоговом результате вырисовывается достаточно мощно. А с учётом того, что вторая игра будет уже на следующий день и начнётся с того, чем заканчивался первый матч, в текущем «раскладе бубен» Всероссийской хоккейной лиги можно не сомневаться.

Что ждать от второго матча? «Сокол» будет что-то менять, но он и в первой игре был практически в оптимальном составе и оптимальных же сочетаниях. Всё остальное, как показал регулярный чемпионат, работает хуже. Рвать жилы красноярцы будут, но против «Химика» этого явно недостаточно. Причём по-настоящему, на разрыв аорты, воскресенцы ещё не включались.

Поэтому прогнозирую вторую подряд победу «Химика», весьма похожую на первую, такую же рабоче-крестьянскую и мозолистую», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Крикунов оценил шансы «Ак Барса» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Губерниев: эра Овечкина и Малкина ещё не закончилась.

Шестёркин: я нашёл свою игру.