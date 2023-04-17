«Лидс» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Лидс» – «Ливерпуль».
Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.95.
«Неожиданный результат у «Лидса» случился в игре с «Пэлас». Уверенная игра на протяжении 45 минут, забитый мяч и заслуженная, как казалось, победа в первом тайме, но пропущенный перед свистком на перерыв мяч основательно выбил из колеи йоркширцев, и во втором тайме они пропустили ещё четырежды.
Ну а «Ливерпуль» провёл отличный второй тайм с «Арсеналом». Давно в действиях мерсисайдцев не наблюдалось необходимой злости и желания. Во многом благодаря этому им удалось переломить ход игры, и при должном везении (имя которому Аарон Рамсдейл) они вполне могли добиться победы. Возвращение в строй Тьяго тоже сыграло свою роль, с ним ливерпульская полузащита стала выглядеть явно солиднее во владении», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.16.
Петржела: я снова скажу, что «Зенит» уже можно назвать чемпионом.
Артета: «Арсеналу» нужен безжалостный настрой, чтобы добивать соперника.
Головин повторил личный рекорд результативности в чемпионате Франции.
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