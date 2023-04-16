«Лидс» — «Ливерпуль». Юрген Клопп нуждается в помощи

17 апреля состоится матч 31-го тура АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» 17 апреля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Лидс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль» (17.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 31-й тур 17 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК Лидс Юнайтед Лидс Не начался Ливерпуль Ливерпуль Кто победит в основное время? П1 X П2

Отгремели первые матчи 1/4 финала еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. В АПЛ на 17 апреля запланирована встреча, которая закроет программу 31-го тура. На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе померяются силами местный «Лидс» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Недавно «Лидс» пережил немаловажные перемены. Должность главного тренера клуба занял экс-наставник «Рубина» Хави Гарсия. Назначение опытного испанского специалиста, а также мотивация в виде борьбы за выживание сопутствовали качественным изменениям и улучшениям результатов.

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В последних семи турах чемпионата Англии белые одержали три победы. Обыграли «Саутгемптон» (1:0), «Вулверхэмптон» (4:2) и «Ноттингем Форест» (2:1). Также «павлины» сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2). Уступили «Челси» (0:1), лидирующему «Арсеналу» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:5).

В результате «Лидс» поднялся на 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Конечно, впереди у Гарсии ещё очень много работы. Ему предстоит решить серьёзные проблемы оборонительного плана. Несмотря на старания молодого талантливого голкипера Иллана Меслье, белые пропустили за 30 туров целых 54 мяча. Больше только у «Борнмута».

В то же время у «павлинов» при Гарсии улучшилась результативность, а также появились воодушевление и характер. Во встрече с «Ноттингем Форест» белые пропустили быстрый гол, но затем быстро взяли себя в руки и добыли важную волевую победу. Помогла им совершить камбэк сумасшедшая поддержка домашнего стадиона «Элланд Роуд».

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Для «Ливерпуля» матч с «Лидсом» вполне может закончиться поражением. В этом сезоне он не славится стабильностью. Вне зависимости от уровня соперника, выдавая один хороший матч, подопечные Юргена Клоппа с треском проваливались в другом. Сейчас они располагаются лишь на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Мотивации у красных хватает. До зоны еврокубков рукой подать. Однако в том, что они завершат сезон в топ-6, есть повод усомниться. За последние семь туров в чемпионате Англии «Ливерпуль» одержал лишь две победы — в матчах с «Вулверхэмптоном» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (7:0). Причём в обоих случаях он выступал на домашнем стадионе.

Вничью подопечные Клоппа сыграли с «Кристал Пэлас» (0:0), «Челси» (тоже 0:0) и «Арсеналом» (2:2). Поражения потерпели в матчах с «Борнмутом» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). Также совсем недавно мерсисайдцы вылетели из Лиги чемпионов, уступив во встречах 1/8 финала с мадридским «Реалом» (2:5 и 0:2).

С результативностью у «Ливерпуля» порядок. За 29 туров в АПЛ он забил 50 мячей. 13 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. На последнем отрезке сезона египтянин набрал неплохую форму. Но вот в обороне у мерсисайдцев крепости частенько не хватает. За этот же период времени они пропустили 35 мячей.

Причём 24 из них красные пропустили на выезде. В гостях подопечные Клоппа в этом сезоне очень уязвимы. За 15 матчей они одержали лишь три победы и четыре раза сыграли вничью. Всё остальное — поражения. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.78.

У мерсисайдцев мощнее состав и в целом лучше результаты на дистанции. Однако Юргену Клоппу создаёт громадные помехи нестабильность. Возможно, помогут немецкому специалисту побороть её летние трансферы. По некоторой информации, «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии и полузащитника «Баварии» Райана Гравенберха.

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Также есть вероятность возвращения Садио Мане, ударившего Лероя Зане после разгромного поражения «Баварии» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). А вот от трансфера молодого таланта дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема красные решили отказаться. Клопп отметил, что это всё равно что подарить ребёнку «Феррари» на Рождество.

Прогноз и ставки на матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Ливерпуль» 17 апреля 2023 года

На «Лидсе» благотворно отразилась смена главного тренера. Он заметно прибавил, улучшив своё положение в турнирной таблице. Домашний стадион даёт белым дополнительное преимущество. Не исключено, что им удастся обыграть нестабильный «Ливерпуль», который испытывает серьёзные проблемы с выездами. В то же время «павлины» могут наткнуться на поражение. Как-никак у них одна из самых ненадёжных защит в АПЛ. Мерсисайдцы забивают много и регулярно. Плюс у них больше ресурсов. Ожидаем, что голов будет много, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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