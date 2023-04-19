«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч финала Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.00.

«Победа хозяев в первом матче любой серии плей-офф – самый предсказуемый и самый неинтересный вариант. Поскольку ровным счётом никому ничего не даёт и ничего не обещает. Финал в данном случае не исключение, особенно когда победитель первого матча играет в финале против команды, у которой не бывает безвыходных положений. А ЦСКА за последние два сезона зарекомендовал себя именно такой командой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что в серии этой всё будет на тоненького. В первом матче сработало то, на что надеялись чуть раньше и в Череповце, и в Ярославле, и в Санкт-Петербурге: на то, что у красно-синих не особо сильная вратарская линия. Но три предыдущие серии она продержалась и лишь в первом матче финала треснула по швам. Именно этот факт, а также умение «Ак Барса» его использовать и делает «больших татар» фаворитом второго матча. Потому что во всех остальных аспектах соперники равны. За исключением разве что взаимоотношений с Фортуной, но тут до начала матча ничего узнать нельзя. Конечно же, ко второй игре Фёдоров в игре что-то перестроит, где-то кого-то передвинет, но вряд ли станет что-то кардинально менять. Тем более что вариабельность в игре ЦСКА не просто выше, чем у «Ак Барса», но и, пожалуй, самая высокая в КХЛ.

Итак, второй матч. Тотал ниже 6.5. Итоговая победа «Ак Барса», скорее всего, даже за пределами основного времени, но от этого счёт в серии 2-0 не изменится ни на йоту», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 22.95.

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