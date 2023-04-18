«Ак Барс» — ЦСКА. Билялетдинов загонит Фёдорова в угол

Армейцы попали в сложную ситуацию и опять ничего не смогут сделать в матче с разбушевавшимися казанцами.

19 апреля состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех казанцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.68. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 19 апреля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Ак Барс» – ЦСКА получится результативным: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.68, а тотал больше 4.5 шайбы – за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.22.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА (19.04.2023)

Старт финала Кубка Гагарина не разочаровал зрелищностью и интригой. «Ак Барс» повёл в серии благодаря победе в первом матче на домашней площадке (4:1), но основная борьба хозяевам ещё только предстоит. Вторая игра также состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Первое вбрасывание будет сделано в 19:00 мск.

«Ак Барс» давно показал, как может преобразиться команда благодаря работе тренера. С Зинэтулой Билялетдиновым казанцы на протяжении всего плей-офф демонстрируют качественную игру. В первом матче хозяева были хладнокровнее и увереннее в себе, что и позволило выиграть.

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Важно отметить, что «Ак Барс» был лучше соперника в ключевых аспектах, когда требовалось проявить класс. Первый гол Артём Лукоянов забил в меньшинстве. Настолько велико было преимущество в реализации. Хозяева уступили армейцам по количеству бросков, но выдали лучшую эффективность для себя в плей-офф, забивая с каждого седьмого броска.

При этом никто из основных лидеров команды себя в полной мере в атаке не проявил – Александр Радулов, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв на троих набрали всего одно очко. И всё же каждый из них был полезен на льду. Потенциал для прогресса ещё велик, и этим необходимо пользоваться.

Теперь «Ак Барсу» важно выстоять во втором матче, не забывая про статус домашнего льда. В этом плей-офф в двух из трёх серий казанцы стабильно отдавали по одному матчу на своей площадке. Не справился лишь «Адмирал», но и он был близок к сенсации. Казанцы умеют играть осторожно, однако сейчас давление будет гораздо сильнее.

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ЦСКА угодил в непривычную для себя ситуацию. До сих пор команда Сергея Фёдорова, конечно, попадала в неприятности, отставая в серии с «Северсталью» или позволяя «Локомотиву» отыграться с 1:3. Тем не менее чемпион неизменно выигрывал в дебютных матчах, отталкиваясь в первую очередь от собственных возможностей.

Армейцы — самая весёлая команда турнира. В обороне случается много провалов, однако никто не забил больше них. В активе гостей 64 гола, тогда как у предстоящего соперника на 15 шайб меньше с разницей в три встречи. В то же время реализация по-прежнему нередко подводит, а голкипер Адам Рейдеборн спасает меньше, чем того хотелось бы.

Единственный гол ЦСКА два дня назад забил Михаил Григоренко. Российский форвард незаменим в атаке. Он лучший бомбардир плей-офф с 22 очками, отметившийся результативным действием в 14 из 21 матча. Но на сей раз ему необходима поддержка, так как на индивидуальном классе «Ак Барс» не обойти.

Едва ли предстоящая встреча будет всерьёз отличаться от предыдущей. ЦСКА продолжит давить в атаке и наверняка в этот раз отнесётся к своим моментам более бережливо. Однако Фёдорову важно реагировать на хитрые ходы соперника. «Ак Барс» умеет грамотно обороняться, и все в команде понимают, что в Москву ехать при равном счёте – не лучший вариант. Поэтому стоит присмотреться к ставке «хозяева не проиграют и тотал меньше 5.5 шайбы» за 2.09.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА 19 апреля 2023 года

Из девяти последних поражений в Кубке Гагарина шесть раз армейцы проигрывали на выезде, а теперь в соперниках «Ак Барс», который умеет удерживать преимущество. Команда Зинэтулы Билялетдинова уверенно победила в понедельник, но при этом показала, что ей ещё есть где прибавлять. Не ждём, что хозяева снова выиграют крупно по счёту, но и провала дома точно не допустят.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.09.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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