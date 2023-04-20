«Севилья» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «МЮ».
Ставка: «МЮ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.70.
«Севилья» каким-то непостижимым образом вырвала ничью в первом матче, проигрывая ещё на 83-й минуте в два мяча. Заслуженным тот результат назвать, конечно, сложно, но, с другой стороны, имея то видимое преимущество, что было у «МЮ» в первой половине игры, останавливаться на достигнутом после перерыва было преждевременным. Всё-таки «Ман Юнайтед» — это далеко не «Ман Сити», чтобы на голом классе обеспечивать себе нужные результаты.
Как бы то ни было, думаю, что перед ответной игрой работа над ошибками тен Хагом будет проделана и у его подопечных будет всё в порядке и с настроем на игру, и с должной агрессией, и, скорее всего, с эффективностью. Да, не будет Рашфорда, но вот забил наконец прибавивший Антони, у Марсьяля гол и передача в трёх последних матчах, Забитцер, опять же, оформил дубль в первом матче…» — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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