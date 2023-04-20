«Севилья» — «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «МЮ».

Ставка: «МЮ» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.70.

«Севилья» каким-то непостижимым образом вырвала ничью в первом матче, проигрывая ещё на 83-й минуте в два мяча. Заслуженным тот результат назвать, конечно, сложно, но, с другой стороны, имея то видимое преимущество, что было у «МЮ» в первой половине игры, останавливаться на достигнутом после перерыва было преждевременным. Всё-таки «Ман Юнайтед» — это далеко не «Ман Сити», чтобы на голом классе обеспечивать себе нужные результаты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как бы то ни было, думаю, что перед ответной игрой работа над ошибками тен Хагом будет проделана и у его подопечных будет всё в порядке и с настроем на игру, и с должной агрессией, и, скорее всего, с эффективностью. Да, не будет Рашфорда, но вот забил наконец прибавивший Антони, у Марсьяля гол и передача в трёх последних матчах, Забитцер, опять же, оформил дубль в первом матче…» — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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