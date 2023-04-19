«Севилья» — «МЮ». Эрик тен Хаг не снимет проклятье

20 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.12, а успех «Севильи» оценивается в 3.72. Ничья доступна за 3.84.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 20 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.07, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.92. На гол «Севильи» дают коэффициент 1.38, а гол «МЮ» оценивается в 1.19. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» (20.04.2023)

Седьмой матч подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» проведёт с командой из Испании, и на этот раз волнений за результат у болельщиков даже больше, чем перед встречами с «Барселоной». Игра пройдёт на выезде с исторически неудобным соперником – «Севильей». Шанса на ошибку на этот раз уже не будет.

Шестикратный победитель Кубка УЕФА и Лиги Европы «Севилья» в текущем сезоне не была похожа на команду, которая способна замахнуться на повторение прошлых результатов. Красно-белые находятся на 13-м месте в чемпионате Испании, а руководство клуба сменило за сезон двух тренеров.

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Первые 30 минут первой встречи «МЮ» с «Севильей» в Манчестере, казалось бы, подтверждали соотношение сил. «Красные дьяволы» контролировали ход игры и забили два мяча, автором которых стал австрийский полузащитник Марсель Забитцер. Однако произошедшее далее возродило разговоры о «севильском проклятии» для команды из Манчестера.

Дело в том, что «МЮ» никогда не побеждал «Севилью» ни в товарищеских, ни в официальных матчах. Вот и сейчас «красные дьяволы» выпустили нити игры и позволили красно-белым сравнять счёт в концовке встрече. Причём сделали это в том числе силами своих же защитников. Нелепые автоголы записали на свой счёт Тирелл Маласиа и Гарри Магуайр.

Кроме того, «МЮ» потерял из-за травм основных центральных защитников — Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Не сыграет в ответной встрече и перебравший жёлтых карточек полузащитник Бруну Фернандеш. Учитывая проблемы Маркуса Рашфорда, «МЮ» выйдет на матч без двух лучших бомбардиров.

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Несмотря на кадровые проблемы, «МЮ» на выходных победил на выезде «Ноттингем Форест» (2:0). Таким образом, команда не проигрывает четыре встречи подряд, но соперники были не того уровня, которым можно было бы хвалиться.

«Севилья» провела четвёртый матч под руководством нового тренера и ни разу не проиграла. 62-летний Хосе Луис Мендилибар смог встряхнуть команду. После неплохого результата в Манчестере красно-белые обыграли на выезде «Валенсию», со счётом 2:0.

Мендилибар помог «Севилье» поверить в себя, даже на выезде, а на своём стадионе и при предыдущем тренере у красно-белых всё было в порядке. На «Рамон Санчес Писхуан» красно-белые выиграли семь из девяти последних встреч.

Именно за счёт домашних игр «Севилья» смогла пройти два раунда плей-офф, победив ПСВ (3:0) и «Фенербахче» (2:0). В матчах Лиги Европы на своём поле клуб не проигрывает очень давно. Новый тренер и фактор домашних стен, которые реально помогают, – основные причины того, за счёт чего севильцы не проиграют. Поставим на 1Х за коэффициент 1.86.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 20 апреля 2023 года

«Севилья» чудом спасла ничью, отыграв два мяча на «Олд Траффорд», но за это стоит сказать спасибо «Манчестер Юнайтед», потерявшему нить игры после двух забитых мячей. Матч в Испании пройдёт с другим сценарием. Севильцы почти непобедимы на своём стадионе в Лиге Европы, новый тренер встряхнул команду, которая теперь забивает по два мяча за матч, а у «МЮ» из-за травм и дисквалификаций недоступны ключевые футболисты. Эти обстоятельства помогут хозяевам поля дотерпеть как минимум до дополнительного времени.

Ставка: «Севилья» не проиграет за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

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Прогноз на матч «Рома» — «Фейеноорд» с коэффициентом 4.40.

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Прогноз на матч «Спортинг» — «Ювентус» с коэффициентом 5.80.