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«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Торонто» — «Тампа-Бэй».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.24.

«Глядя на результаты первого кубкового матча, хочется предложить канадским законодателям официально запретить «Торонто» играть в плей-офф. Можно даже в конституцию Канады это записать. Ну в самом деле, зачем им это? Билеты у них и так самые дорогие в НХЛ, и ты ещё пойди и найди эти билеты, доходы тоже самые большие в лиге. Нафиг им сдался этот плей-офф, никаких от него доходов, одни расстройства. Вот и сейчас «Тампа» напихала канадцам семь шайб, причём шесть из них пришлись на долю российского вратаря Ильи Самсонова. И ведь унижали его тоже наши, один Кучеров набрал три очка, еще и Сергачёв руку приложил.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом нельзя сказать, что «Торонто» был в порядке, мол, просто не повезло, бывает. В общем и целом «Тампа» плющила канадцев весь матч, имея приличное игровое преимущество. Счёт, конечно, выше ожиданий, должен быть где-то на уровне 4:1 или 5:2, но что получилось, то получилось.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сумеют ли канадцы что-то радикально изменить в своей игре за двое суток? Если бы это был не «Торонто», на этот вопрос можно было бы ответить утвердительно. Но у «кленовых» уже который сезон подряд, в принципе, не бывает плана Б. Что, собственно говоря, и губит их раз за разом в плей-офф. Предположу, что погубит и на этот раз, причём во втором матче серии тоже. Ждём продолжения весёлого хоккея с тоталом выше 4.5 и второй гостевой победой «Тампы», которая продолжит свою джигу на канадских рёбрах», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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