ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на финал Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.20.

«Всё-таки приятно, когда твои мысли о прошедшем матче полностью совпадают с мнением коллег-экспертов. Особенно когда таких коллег в количестве более одного. То есть мне не одному показалось, что финальную серию армейцы начинали в этаком легкомысленном настроении. Словно приняли за основу известный мем царя Соломона «И это пройдёт». Но оказалось, что в таком настроении можно пройти «Северсталь», можно одолеть, немного помучившись, «Локомотив». А вот с «Ак Барсом» такие фокусы не проходят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И во втором матче мы получили привычный в плей-офф ЦСКА: ну, там, налитые кровью глаза, капающая пена с клыков. И против такого ЦСКА казанцы не могут ничего от слова «вообще». А если ещё армейского вратаря до кучи осеняет хоккейный боженька, то «большие татары» не могут даже забить, что с ними происходит чрезвычайно редко.

Вопрос: каким будет ЦСКА в третьей игре? Тем, что мы видели в первом казанском матче, или тем зверством, что вышло на лёд во втором? Это очень важный, практически системообразующий вопрос. Потому что с первым ЦСКА казанцы худо-бедно, но разберутся. Но против второго шансов у них практически нет.

Сдаётся мне, что в Москве сперва будет вариант «лайт». То есть у армейцев в игре вновь станут присутствовать элементы самолюбования и душевного превосходства. И не чурающиеся копать вглубь «большие татары» этим снова воспользуются. А вот когда ЦСКА вновь станет проигрывать в серии, мы опять увидим захватывающую метаморфозу.

Итак, ждём не шибко результативного матча с тоталом ниже 6.5. По итогам которого «Ак Барс» одновременно и выжмет, и выстрадает, и вымучает победу. Даже если для этого ему придётся пахать как проклятому до утра», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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