ЦСКА — «Ак Барс», третий матч. Билялетдинову некогда горевать

Нет времени сетовать на ошибки, потому что соперник не ждёт. Нужно выходить вперёд!

21 апреля состоится третий матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтения хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех казанцев оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс» 21 апреля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.14, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (21.04.2023)

В Континентальной хоккейной лиге 21 апреля всё внимание будет уделено третьему матчу финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом», который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 1-1.

Во втором матче серии в Казани для подопечных Сергея Фёдорова сложилось всё здорово (3:0). Владислав Каменев открыл счёт в матче на 13-й минуте. «Ак Барс» же смог забить на последних секундах первого периода, но после видеопросмотра гол отменили.

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Во втором периоде соперники продолжили игру на встречных курсах, и обилия моментов хватало у обеих сторон, но удача была на стороне гостей. Вторую шайбу забросил Ярослав Дыбленко. Хозяева же не прекращали попыток сократить отставание, но Адам Рейдеборн был надёжен. Точку в матче поставил Михаил Григоренко, забросив в пустые ворота.

Голкипер ЦСКА сделал пятый шат-аут за 20 игр плей-офф. Удалений было немного: у «Ак Барса» — три, а у ЦСКА — четыре. Казанцы также активно пользовались силовыми приёмами (29-15).

ЦСКА отлично держал удар и смог вырвать победу. Таким образом, армейцы реабилитировались за поражение в первой встрече. Однако не стоит недооценивать казанцев. Зинэтула Билялетдинов встал у руля, когда команда была не в лучшей форме.

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Она преобразилась, пусть и в первых двух играх финала не сильно выделяются Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов — у всех лишь по одной передаче. Впрочем, работа над ошибками будет проведена. ЦСКА усвоил уроки и уже наказал соперника. Теперь очередь «Ак Барса» показать себя.

Оба соперника уже доказали, что обладают характером и упорством. Они дошли до финала, обыграв сильнейшие команды. Поэтому нет ничего удивительного, что в оставшихся встречах между ними мы увидим ещё больше борьбы, моментов, возможно, даже спорных.

В последних пяти очных встречах между командами три раза побеждали казанцы. Причём две победы они одержали как раз на выезде. Армейцам нужно помнить об этом перед третьей встречей финальной серии и быть настороже.

«Ак Барс» учтёт все ошибки, которые совершил в последней очной встрече. Хотя и второй матч не был провальным, но удача оказалась на стороне ЦСКА. Теперь клуб выйдет с иным настроем. Жажда победы никуда не делась. Поэтому рекомендуем проверить ставку на победу «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.80.

Билялетдинов и Фёдоров отлично знают, как играть в плей-офф, но нельзя забывать и про удачу. Как показала практика, после поражения клуб отменно проводит следующий матч. Статистика благоволит «Ак Барсу». Рекомендуем ставку на победу казанцев через тотал меньше. Пока команды не забрасывают больше четырёх шайб за игру, и тенденция не собирается прерываться.

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Зинэтула Билялетдинов после поражения (0:3) высказался о том, что ключевым моментом победы ЦСКА стали ошибки его подопечных. Плюс казанцы не сумели использовать свои моменты. Разбор полётов обязательно состоится.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 21 апреля 2023 года

Красно-синие сравняли счёт в серии, но в Москве всё начнётся с чистого листа, и пока статистика в столице за казанцами. Плюс на выезде в плей-офф у них всё хорошо. Результативность у команд отошла на второй план, и вратари играют неплохо. Поэтому проверим ставку на гостей через тотал меньше. Билялетдинов будет ближе к Кубку Гагарина.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.80.

Экспресс с коэффициентом 9.63.

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