ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на финальный матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».
Ставка: победа ЦСКА за 2.07.
«Москвичи сумели выиграть второй матч в Казани, а значит, получили преимущество своей площадки, что может оказаться одним из важнейших факторов в финальной серии. Вообще, мне понравились армейцы в Казани. Счёт первого матча явно не по игре, ЦСКА может не так мощно смотрелся, как обычно, но уж на 1:4 подопечные Сергея Фёдорова явно не наиграли. Впрочем, счёт игры значения не имеет – важен результат.
В Москве ЦСКА будет фаворитом. Болельщики будут гнать команду вперёд, и, если москвичи не будут допускать ошибок, подобных тем, что были в первой игре серии – они смогут выиграть и повести в серии. Вряд ли мы увидим много заброшенных шайб. Мой прогноз – победа ЦСКА со счётом 2:1 или 3:1. Победа ЦСКА», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 9.90.
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