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ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на финальный матч Кубка Гагарина

ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на финальный матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: победа ЦСКА за 2.07.

«Москвичи сумели выиграть второй матч в Казани, а значит, получили преимущество своей площадки, что может оказаться одним из важнейших факторов в финальной серии. Вообще, мне понравились армейцы в Казани. Счёт первого матча явно не по игре, ЦСКА может не так мощно смотрелся, как обычно, но уж на 1:4 подопечные Сергея Фёдорова явно не наиграли. Впрочем, счёт игры значения не имеет – важен результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Москве ЦСКА будет фаворитом. Болельщики будут гнать команду вперёд, и, если москвичи не будут допускать ошибок, подобных тем, что были в первой игре серии – они смогут выиграть и повести в серии. Вряд ли мы увидим много заброшенных шайб. Мой прогноз – победа ЦСКА со счётом 2:1 или 3:1. Победа ЦСКА», — сказал Плющев.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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