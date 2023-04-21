ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на третий матч финала Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.36.

«Матчи в Казани показали, что соперники абсолютно равны по силе. ЦСКА после поражения 1:4 сумел взять у «Ак Барса» реванш 3:0. Обычно в плей-офф «сухари» идут на вес золота. И Адам Рейдеборн, когда ему сказали, что первый номер именно он, стал делать свою работу очень качественно. А это сейчас самое главное. «Белые барсы» же после победы в первом матче несколько преувеличили свои силы, за что и поплатились.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что нас ждёт в третьей игре? Хозяева вроде бы фавориты. Они и вторую встречу выиграли, да ещё и не позволили сопернику забросить в свои ворота ни одной шайбы. Всё это так. Только вот Зинэтула Билялетдинов точно знает, что делать и как именно встряхнуть свою команду. А она у него ничуть не слабее армейской. И здесь на первое место выйдет мотивация. Она у казанцев будет выше, они и победят. Победа «Ак Барса» в матче», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

Билл Дэйли: ситуация на Украине влияет на планы НХЛ.

Тарасенко превзошёл Овечкина по голам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет.

Никита Гусев договорился о расторжении контракта со СКА.