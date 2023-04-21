«Химик» — «Сокол»: прогноз Максима Лебедева на матч ВХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на 4-й матч финала ВХЛ «Химик» — «Сокол».

Ставка: победа «Химика» и ТБ 4.5 за 2.53.

«Поспорил тут в Сети во время третьего матча с красноярскими болельщиками, бульдозером наезжающими на судей. Разложил им на пальцах весь механизм, который на протяжении всей серии работал весьма чётко. Когда чем ближе к концу матча, тем больше красноярцы не успевали за воскресенцами. А не успевая, вынуждены были раз за разом нарушать. В итоге оставались в меньшинстве, уставали от этого ещё больше, что приводило к последующим нарушениям. Другое дело, что конкретно в третьем матче во всех пограничных ситуациях судьи выписали Красноярску по максимуму, не столько судя, сколько карая. Но это уже вкусовщина, которую к делу не пришьёшь. В итоге же донельзя уставший «Сокол» весь овертайм отыграл, по сути, в меньшинстве. И не пропустить в таких условиях решающую шайбу было практически невозможно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Химика», и я ничуть не сомневаюсь, что во второй раз в Сибирь он не поедет. А четвёртый матч будет похож своим сценарием на три предыдущих. То есть в целом будет равная игра, в которой «Сокол» будет с рвением добирать недостаток мастерства. Но силы у красноярцев будут уходить быстрее, чем у подмосковных хоккеистов, и в конце матча их снова не хватит. Голы будут, и будет их в сумме больше, чем 4.5. А победит опять «Химик», на этот раз уже окончательно и бесповоротно. Шампанское ждёт, может ведь и прокиснуть», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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