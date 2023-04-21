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ЦСКА — «Ак Барс»: смотреть прямую трансляцию финала Кубка Гагарина онлайн

ЦСКА — «Ак Барс»: смотреть прямую трансляцию финала Кубка Гагарина онлайн
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21 апреля состоится третий матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех казанцев оценён экспертами в 3.40.

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.14, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за 12.5.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 9.90.

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