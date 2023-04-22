«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 4.5 за 1.85.

«Зенит» дома сыграет с московским «Динамо»». На игру «Динамо» без слёз не взглянешь, даже несмотря на хорошие результаты. И вроде пятое место, и вроде победа в последнем туре над «Пари Нижний Новгород» (3:1), но сам футбол команды Йокановича оставляет желать лучшего. Плюс «Зенит» предельно мотивирован, настроен, присутствует и реваншистский настрой из-за поражения от «Динамо», которое привело к вылету из Кубка России.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну, и «Зенит» просто хорошо играет последние два матча — с «Локомотивом» и с «Ростовом». «Зенит» очень здорово добавлял во вторых таймах. И если с «Локомотивом» это сработало, то с «Ростовом» просто подвела реализация. «Динамо» непонятно в какой футбол играет при Йокановиче. И если даже Смолов с Тюкавиным выйдут вместе на эту встречу, я сильно сомневаюсь, что «Динамо» добьётся положительного результата и увезёт какие-то очки из Санкт-Петербурга.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 22 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Много динамовцы пропустить не должны, но, скорее всего, проиграют. Поэтому мой прогноз на эту встречу — победа «Зенита» и тотал меньше 4.5 мяча за хороший коэффициент 1.85», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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