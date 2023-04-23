«Барселона» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» в 30-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.85.

«Шикарный матч пройдёт в чемпионате Испании: «Барселона» примет «Атлетико». Играют первая и третья команды. Знаете, когда «Атлетико» в последний раз проигрывал в Примере? Аж 13 туров назад. Это случилось в домашнем матче как раз с «Барселоной», которая откровенно в тот раз отскочила, выиграв традиционно для себя со счётом 1:0. У мадридцев было много моментов, но тер Штеген все тащил. Тогда каталонцам откровенно повезло.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Барселона» максимально сухая, максимально сдержанная. Последние два матча сыграла вничью со счётом 0:0. Даже с «Жироной», которая забивает практически всегда и всем клубам, каталонцы сыграли 0:0. Логично, что «низ» в этом матче оценивается очень мелко — 1.70.

Я бы отталкивался от того, что гости сейчас в отличной форме. Не проигрывают уже 13 туров, одержав шесть побед подряд. Мне кажется, что «Барселона» расслабилась, имея мощный 13-очковый отрыв от «Реала». «Атлетико» накатывает, чтобы постараться сдвинуть «Реал» со второго места.

Мне кажется, что у «Атлетико» есть отличные шансы на выезде в этот раз не проиграть. Мадридцы сейчас отлично готовы, тренируются в недельном цикле. Гризманн сейчас в феноменальном состоянии, забив дважды в последнем туре. На этот матч за коэффициент 1.85 я выберу вариант Х2», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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