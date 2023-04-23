ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 23 апреля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«В рамках 24-го тура РПЛ ЦСКА примет «Локомотив».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мы видим, что «Локомотив» сейчас на ходу, несмотря на поражение от «Зенита». У команды сейчас хорошая реализация. Проблемы в обороне остаются, причём «Оренбург» мог много забить москвичам, но подвёл КПД. На мой взгляд, «Оренбург» играл даже лучше, чем «Локомотив», хотя и проиграл со счётом 1:4. Отличный матч с ассистентским хет-триком провёл Артём Дзюба. Отлично выглядел Глушенков. Не было Пиняева и, судя по всему, его снова не будет.

ЦСКА сейчас в очень плотном графике. Два подряд матча с «Уралом» отняли много сил и энергии. Не исключено, что может произойти какая-то корректировка по составу. Линия в пользу ЦСКА, надо признать, немного пугает. На победу «Локомотива» дают больше 4. Я удивлён, почему букмекеры не верят в «Локомотив».

Если мы говорим про нынешний «Локомотив», который находится в очень хорошей форме, особенно если речь идёт о группе атаки, то думаю, что гости все же забьют, учитывая ещё и мотивацию Дзюбы на матчи такого ранга.

У ЦСКА также достаточно специалистов и исполнителей, которые ощущают конкуренцию и будут выкладываться, поэтому я веду к тому, что жду обмена голами. Мой прогноз — обе забьют за 1.80», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 10.56.

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