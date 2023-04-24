«Спартак» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар» в 24-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Ставка: тотал 1-го тайма больше 1.5 мяча за 2.40.

«Московский «Спартак» выйдет на поле после вылета из Кубка. Поражение от «Акрона» было абсолютно по делу, если не брать последние 10-15 минут, когда «Спартак» прижал подуставшего соперника. Тут одними извинениями перед болельщиками не отделаться, надо реабилитироваться. Красно-белые дорого заплатили в Кубке за дисквалификацию Николсона и Соболева, плюс голкипера Селихова.

Сейчас «Спартак» выглядит подуставшим. Не сказать, что прямо команда в кризисе, моменты он создаёт регулярно, в каждом матче, подводит реализация, даже пенальти реализовать толком не могут.

Но «Спартак» играет дома с соперником, который набрал ход. При этом мы видим, что «Краснодар» действует достаточно неровно, если мы говорим про концовку матча с «Крыльями», где «Краснодар», играя в большинстве, упустил преимущество в два мяча. Плюс у «быков» получил сотрясение Александр Черников, а он очень здорово систематизировал игру команды в середине поля. Его потеря — это очень серьёзная проблема для команды.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Всегда в матчах между «Спартаком» и «Краснодаром» бывает результативно, скандально, ярко. Я думаю, что желание игроков «Спартака» реабилитироваться, да ещё с таким соперником, как «Краснодар», должно проявиться уже в первом тайме. Захотят они показать себя во всей красе. И я думаю, что должен получиться результативный матч, первый тайм в частности.

Мой прогноз немножечко хулиганский. С хорошим коэффициентом хочу предложить тотал 1-го тайма больше 1.5 мяча за 2.40. Верю, что в первом тайме как минимум два мяча будут забиты».

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