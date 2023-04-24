«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.85.

«Спартак» и «Краснодар» проведут матч в рамках 24-го тура РПЛ. Оба клуба на неделе играли в Кубке России и добились там разных результатов. Так что будет интересно посмотреть на их встречу в Москве.

Красно-белые попали под «каток» «Акрона» в Кубке России. Конечно, удивительная история – команда из Тольятти до этого справилась с «Локомотивом» и «Динамо», а тут обыграла и «Спартак». Но вопросов к участнику Первой лиги нет. Подопечные Абаскаля проиграли по делу, не сумели даже счёт сравнять – 1:2.

В чемпионате же «Спартак» сохраняет шансы на финиш на втором месте. Отрыв «Ростова» от команды составляет всего одно очко. Думаю, красно-белые так просто в этой борьбе не уступят – будут до конца сражаться хотя бы за второе место РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур 24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот «Краснодар» тоже набрал ход в домашнем чемпионате. Сейчас «быки» идут на серии побед. В таблице команда уже поднялась до шестого места, может скоро опередить «Динамо».

Зато интересная история вышла у подопечных Владимира Ивича в матче с «Крыльями Советов» на неделе в Кубке. Команда чуть позорно не уступила самарцам. Ведь к концу встречи «быки» вели 2:0, а «Крылья» играли вдесятером. Однако в добавленное время «Краснодар» умудрился дважды пропустить. В серии пенальти он был более везуч.

В общем, я буду учитывать уровень «Краснодара» сейчас. Да, с «Крыльями Советов» чуть было не произошёл конфуз у команды. Однако в остальном «быки» выглядят очень неплохо. «Спартак» немного лихорадит. Так что я не уверен в том, что хозяева поля тут точно победят.

Рискну и предположу, что соперники сыграют вничью».

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