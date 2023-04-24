Джейк Пол — Нейт Диаз: дата боя, коэффициенты и ставки, кто фаворит

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.
По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт в ночь с 5 на 6 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.
Букмекерские конторы уже сделали прогноз на бой и считают фаворитом Джейка Пола, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.34. Шансы Нейта Диаза оценены экспертами в 3.50. Вероятность ничьей – 20.0.
Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.
В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.
Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.
Экспресс с коэффициентом 10.11.
Макгрегор: с нетерпением жду, когда Нейт Диаз оторвёт голову Джейку Полу.
Стало известно, сколько заработал Павлович за бой с Блэйдсом.
Масвидаль: Павлович — будущий чемпион.
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