Джейк Пол — Нейт Диаз: дата боя, коэффициенты и ставки, кто фаворит

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт в ночь с 5 на 6 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.

Букмекерские конторы уже сделали прогноз на бой и считают фаворитом Джейка Пола, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.34. Шансы Нейта Диаза оценены экспертами в 3.50. Вероятность ничьей – 20.0.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.

Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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