«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

24 апреля состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Начало — в 19:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех краснодарцев оценивается в 3.80. На ничью дают коэффициент 3.85.

Букмекеры считают, что матч «Спартак» – «Краснодар» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.25.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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