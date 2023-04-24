«Спартак» — «Краснодар»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!

24 апреля пройдёт Winline матч тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Начало — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Красно-белые вылетели из Кубка России, но смогли прервать безвыигрышную серию из пяти матчей. Краснодарцы же победили в четырёх из пяти последних игр. Кто окажется сильнее? Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча РПЛ «Спартак» — «Краснодар».