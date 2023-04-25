«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: ставка Максима Лебедева на игру плей-офф НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в матче за 2.71.

«На данный момент «Лос-Анджелес» с 50-процентной успешностью душит одну из лучших атакующих линий НХЛ. Лучших не по организации, а по индивидуальному мастерству исполнителей. Конечно, времена, когда «Эдмонтон» мог солить первые номера драфта бочками и класть их штабелями в три яруса, остались в прошлом, но кое-кого из тех времён «нефтяникам» удалось сохранить, они и дают результат. Счёт в серии 2-2, а значит, пятый матч, и без того чрезвычайно важный, приобретает огромное значение. Прежде всего, психологическое, поскольку по его итогам одному из соперников удастся поставить второго в условия безошибочной игры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь именно этот компонент в последние годы даётся «Эдмонтону» с большим трудом. А иногда и вовсе не даётся. И именно в таких, решающих матчах грозное нападение «нефтяников» зачастую куда-то пропадает.

У «Лос-Анджелеса» таких проблем нет, там и пропадать-то особо некому, всё до безобразия ровненько и одинаково. Поэтому в пятом матче, на мой взгляд, «короли» и будут иметь преимущество.

Преимущество это не будет игровым, упаси боже! «Лос-Анджелес» и дома не чурается играть вторым номером, а уж на выезде, да ещё в Эдмонтоне – сам бог велел. «Нефтяники» снова будут взламывать многослойную оборону, а «короли» – ловить их на контратаках. Пока команды достойны друг друга, но раньше не было дополнительной ответственности, которая и появляется вместе с пятым матчем.

Поэтому прогнозирую не слишком обильный по количеству заброшенных шайб матч. Тотал, скорее всего, уйдёт за 4.5, но вряд ли уйдёт далеко. А победу в итоге одержит «Лос-Анджелес», будет она тяжелейшей, вымученной, вполне возможно, овертаймовой и вопреки игровой логике. Ну, как, собственно говоря, «короли» и играют в последние лет 20», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.20.

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