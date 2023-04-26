«Интер» — «Ювентус»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка Италии!

26 апреля пройдёт ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Интер» — «Ювентус». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Классическое противостояние в Кубке Италии! В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. И обе вышли в полуфиналы еврокубков: «Интер» сыграет в 1/2 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» — в Лиге Европы.

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию Кубка Италии «Интер» — «Ювентус».