«Бостон» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: победа «Бостона» за 1.74.

«К исходу четвёртого матча эта серия стала самой предсказуемой в первом раунде Кубка Стэнли. Всё очевидно и просто: «Бостон», слегка засидевшийся на старте, вовсю мордует безответную «Флориду». И нет никаких предпосылок к тому, что не домордует её в пятой игре. Ну да, в НХЛ команды гораздо ближе друг к другу, чем в наших многострадальных лигах. Тем не менее «Бостон» и «Флорида» — команды из разных весовых категорий, как бы эксперты ни говорили, что южане вот-вот выстрелят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А сейчас, после того как «Флорида» без особых шансов отдала оба домашних матча, выстрелить она может только себе в голову. Набравший в плей-офф приличный ход «Бостон» не даст южанам ещё раз развернуться у себя дома.

Поэтому рекомендую ставить на достаточно весёлый матч с тоталом выше 5.5. По итогам которого, безусловно, победят хозяева. И, конечно же, без всяких там овертаймов и прочих заморочек. Шансы «Флориды» были в двух первых матчах серии, когда «Бостон» только просыпался, теперь их больше нет», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 20.40.

Нападающий «Авангарда» Ткачёв намерен уехать в НХЛ.

Плющев: не знаю, что будет делать Хартли в «Авангарде».

Капризов в 4 матчах Кубка Стэнли подряд не может набрать очки.