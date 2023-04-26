«Бостон» — «Флорида», пятый матч. Орлов отправит Бобровского в отпуск

27 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.72, а успех «Пантерз» идёт за 4.00. На ничью предлагают поставить за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» (27.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 27 апреля запланированы всего две игры плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить пятому матчу между «Бостоном» и «Флоридой», который пройдёт на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу «Брюинз».

Четвёртая игра серии проходила на льду «Флориды» и закончилась победой «Бостона» — 6:2. Джейк Дебраск и Тейлор Холл отметились дублями. Дмитрий Орлов записал в свой актив передачу. У него пять очков за четыре игры, и он стал шестым защитником с 1997 года, набравшим очки в каждой из своих первых четырёх игр плей-офф за клуб.

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В третьей встрече серии «Бостон» также победил — 4:2. Дмитрий Орлов и Джейк Дебраск отметились ассистентскими дублями, Тейлор Холл забил гол и отдал передачу. Давид Пастрняк забросил шайбу.

«Бостон» не оставил шанса сопернику во Флориде и теперь в шаге от выхода в четвертьфинал плей-офф. Серия возвращается в Бостон. Дома есть поддержка трибун, и символично закончить серию на своём льду. «Флорида» старается, но Сергей Бобровский и Алекс Лайон не могут остановить соперника. На двоих они пропустили 15 шайб.

Не обходится без всплеска эмоций. Голкипер «Бостона» Линус Улльмарк чуть не подрался с Мэттью Ткачуком в последней игре. «Брюинз» за последние 11 встреч дома проиграли лишь два раза. «Флорида» же победила в пяти из шести последних встреч на выезде.

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В 59 очных встречах у «Бостона» 41 победа, тогда как у «Пантерз» — 18. Преимущество хозяев огромное, и пока в серии у гостей получается далеко не всё. При этом соперники на двоих забросили 27 шайб в этом плей-офф.

Результативность на высоте, и лишь в одном матче тотал был ниже пяти голов. Поэтому рекомендуем ставку на победу «Бостона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94. Вряд ли «Брюинз» будут дома играть хуже, чем на выезде. Скорее всего, этот плей-офф для «Флориды» закончится.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» 27 апреля 2023 года

«Бостон» отменно провёл регулярку и в плей-офф лишь раз допустил оплошность, но больше «Флориде» шансов не представилось. У гостей большие проблемы в обороне, и вратари стали много пропускать. Хозяева же в защите и нападении играют лучше. Плюс дома отменная статистика. Поэтому проверим победу «Бостона» через тотал больше.

Ставка: победа «Бостона» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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