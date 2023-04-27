«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Тимура Журавеля на встречу АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.

«Снова поговорим об английском футболе. «Тоттенхэм» сыграет с «МЮ». На самом деле происходящее с «Тоттенхэмом» — это давняя их комедия. Они всё никак не могут найти себе тренера. Стеллини, конечно, начудил с «Тоттенхэмом» серьёзно, перешёл на схему с четырьмя центральными защитниками и схватил сразу пять, потом вернулся к трём. Его после матча сменил Райан Мэйсон, о котором очень положительно отзывался Леонид Слуцкий.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас очевидно одно. «Тоттенхэм» деморализован, не верит в себя, не верит в перспективы и не верит в клубное руководство, которое никак не может найти тренера.

Нынешний «МЮ» также со сложностями, так как если Рашфорд не забивает, то забивать просто некому. Есть вероятность, что Бруну пропустит матч, а это просто определяющий игрок в составе. В целом на данном этапе сезона «МЮ» просто как-то не очень понятно выглядит. Вроде бы и Кубок Лиги выиграл, и вышел в финал Кубка [Англии], но всё же матчи порой проводит нестабильно.

Предполагаю, что нас ждёт матч, в котором каждый постарается избавиться от инициативы. Мне подсказывает чуйка, что подобные матчи, когда каждый хочет сыграть вторым номером, завершаются низом», — сказал Журавель.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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