«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Тимура Журавеля на встречу АПЛ

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.30.
«Снова поговорим об английском футболе. «Тоттенхэм» сыграет с «МЮ». На самом деле происходящее с «Тоттенхэмом» — это давняя их комедия. Они всё никак не могут найти себе тренера. Стеллини, конечно, начудил с «Тоттенхэмом» серьёзно, перешёл на схему с четырьмя центральными защитниками и схватил сразу пять, потом вернулся к трём. Его после матча сменил Райан Мэйсон, о котором очень положительно отзывался Леонид Слуцкий.
Сейчас очевидно одно. «Тоттенхэм» деморализован, не верит в себя, не верит в перспективы и не верит в клубное руководство, которое никак не может найти тренера.
Нынешний «МЮ» также со сложностями, так как если Рашфорд не забивает, то забивать просто некому. Есть вероятность, что Бруну пропустит матч, а это просто определяющий игрок в составе. В целом на данном этапе сезона «МЮ» просто как-то не очень понятно выглядит. Вроде бы и Кубок Лиги выиграл, и вышел в финал Кубка [Англии], но всё же матчи порой проводит нестабильно.
Предполагаю, что нас ждёт матч, в котором каждый постарается избавиться от инициативы. Мне подсказывает чуйка, что подобные матчи, когда каждый хочет сыграть вторым номером, завершаются низом», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 7.84.
Семак: «Спартак» весной не потерял в качестве футбола.
Гвардиола поделился эмоциями после разгромной победы над «Арсеналом».
«Челси» проиграл все 5 матчей под руководством Лэмпарда.
- 27 апреля 2023
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 апреля 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:05
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 апреля 2023
-
19:00
-
18:02
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00