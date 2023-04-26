«Тоттенхэм» — «МЮ». Рашфорд скучал по такому

27 апреля 2023 года в АПЛ на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт интригующий матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» располагаются на четвёртом месте, набрав 59 очков. «Шпоры» занимают шестую строчку – у них 53 очка.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Кто фаворит?

«Фонбет» склоняется к победе «МЮ» и предлагает поставить на них с коэффициентом 2.45. Шансы «Тоттенхэма» оценены в 2.70. В букмекерской конторе назвали наиболее вероятный счёт матча АПЛ – 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед». Поставить на него можно за 8.50 по линии «Фонбет», а ещё всем зарегистрировавшимся доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (27.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК Тоттенхэм Хотспур Лондон Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон и порой удивляет самоотдачей. В последней игре Кубка Англии «красные дьяволы» победили «Брайтон» (1:0 П) в серии пенальти.

«Тоттенхэм» в этом году выступает не лучшим образом. На прошлой неделе команда потерпела громкое поражение от «Ньюкасла» со счётом 1:6, и в этом матче ей необходимо отыгрываться. Это привело к увольнению Стеллини.

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«Манчестер Юнайтед» имеет впечатляющий исторический рекорд в матчах с «Тоттенхэмом», и у него 96 побед из 198 встреч. «Красные дьяволы» обыграли «шпор» в последних четырёх матчах.

«Тоттенхэм » выиграл дома в пяти из шести последних встреч АПЛ. За это время клубу удалось обыграть даже таких соперников, как «Челси» (2:0) и «Ман Сити» (1:0). Однако всё перекрывает последнее поражение «сорокам» с крупным счётом. Восстановиться после такого, да ещё и без тренера будет сложно.

«Манчестер Юнайтед» имеет в своём распоряжении внушительный состав и в последние недели демонстрирует довольно впечатляющие результаты. Маркус Рашфорд восстановился, и это очень важный футболист в составе «красных дьяволов». Он будет стремиться внести свой вклад в этот матч.

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«Тоттенхэм» проводит неудачный сезон и в выходные был разгромлен «Ньюкаслом». «МЮ» выглядит гораздо интереснее и предпочтительнее соперника. Рашфорд скучал по футболу и в последних двух встречах входил в ритм. Пора бы ему начать забивать.

Нет веры в то, что «шпоры» оправятся и придут в себя. К тому же непонятно, кто станет тренером. Вся эта обстановка давит, и вряд ли в составе присутствует хорошее настроение. Рекомендуем сделать ставку на то, что «МЮ» забьёт больше 2.5 мяча. К этому ведут все предпосылки.

В букмекерской конторе «Фонбет» на индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2.5 мяча дают коэффициент 4.30. Всем, кто зарегистрируется, станет доступен фрибет 2000 рублей в приложении.

Ставка: индивидуальный тотал «МЮ» больше 2.5 мяча за 4.30.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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