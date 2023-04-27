«Саутгемптон» — «Борнмут»: прогноз Артура Петросьяна на игру чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Борнмут».

Ставка: победа «Саутегмптона» по угловым в первом тайме за 1.70.

«Саутгемптон» провёл лучший матч за последний месяц, выложившись на все сто в гостях у «Арсенала» и добыв неожиданную ничью на поле у пока ещё лидера АПЛ. Подобные игры и результаты обычно помогают командам поверить в себя и с подобным рвением и желанием подойти к следующим играм. Вполне возможно, именно это и произойдёт в четверг.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Борнмут» же провалил игру с «Вест Хэмом», оказавшись хуже лондонцев во всех компонентах, включая физику и игру на стандартах — то, чем они многих удивляли за последние месяца полтора. Но даже разгромное поражение вряд ли сильно подкосит команду О’Нила. Всё-таки неудачные дни бывают у всех, и, думаю, именно на это сделает упор английский тренер в своих разговорах с игроками.

Тяжёлая должна получиться игра для обеих команд – уступать не будут ни те, ни другие. Вполне возможно, это выльется в ничью, и не факт, что слишком результативную.

Также кажется, что особенно в первом тайме «Саутгемптон» будет играть с позиции силы, как «святые» частенько делают в первых таймах домашних матчей», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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