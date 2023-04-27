«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 27 апреля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.60.

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 33-го тура АПЛ. Оба клуба находятся не в лучших кондициях. Не уверен, что тут есть очевидный фаворит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тоттенхэм» на прошлых выходных уступил в принципиальном противостоянии с соседом по таблице в АПЛ. Причём «Ньюкаслу» клуб проиграл с разгромным счётом 1:6, пропустив пять мячей уже в первом тайме. После этого из команды был уволен исполняющий обязанности главного тренера и его штаб. В стане «шпор» явно грядут большие перемены, но сейчас перед командой стоит задача не выпасть из еврокубковой зоны.

Пока что «Тоттенхэм» идёт в топ-5. С 53 очками клуб располагается на пятом месте, но «Астон Вилла» и «Ливерпуль» со строчек ниже поджимают команду. Поэтому любая потеря очков может означать для «шпор» потерю позиций.

А вот у «МЮ» дела в АПЛ идут неплохо. В последних турах команда только побеждала. Сейчас «красные дьяволы» ведут борьбу с «Ньюкаслом» за третью строчку. Но в других турнирах у «Юнайтед» не всё так гладко. Из Лиги Европы клуб был выбит «Севильей» в ответной встрече — 0:3. В полуфинале Кубка Англии «МЮ» тоже был очень близок к неудаче, но в серии пенальти ему удалось выиграть у «Брайтона».

В общем, как бы я ни ждал победы «Тоттенхэма», не вижу, за счёт чего он может это сделать. Команда находится в сложном положении, совсем не ясно, что с главным тренером. У «МЮ» в этом плане всё намного стабильнее. Правда, у «красных дьяволов» много игроков основы находится в лазарете. Да и в других турнирах команда выступала не очень хорошо, в отличие от АПЛ.

Так что я тут предложу поставить на боевую ничью по итогам 90 минут», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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