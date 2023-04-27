«Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.81.

«К исходу четвёртого матча серии вдруг выяснилось, что «Тампа» разучилась играть овертаймы. Вследствие чего продула оба домашних матча и подвесила себя третьим поражением. Причём это стало третьим поражением подряд – то есть картина и вовсе безрадостная и беспросветная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С другой стороны, будет интересно посмотреть за телодвижениями припёртой к стене «Тампы». Потому что в предыдущие годы куда чаще картина была прямо противоположной: «Тампа» подвешивала соперника на крюк, а потом весело, с шутками, прибаутками и под гармошку допинывала его. Теперь уже сама «Тампа» выступает в роли такого допинываемого соперника. И что, даст себя спокойно допинать? Тем более что играть предстоит в англоязычной хоккейной столице Канады.

Именно этот факт, а точнее, неумное желание «Торонто» наконец-то выиграть серию и выйти хоть куда-то, кроме тиража, не позволит «кленовым» победить в пятом матче. Можно не сомневаться, что на арене будет филиал ада, поддержка команде обеспечена беспрецедентная. Возможность моментом стать героями сезона будет довлеть над канадцами и не позволит им показать всё, на что они способны.

Итак, предположу, что нас ожидает достаточно малорезультативный матч (никто не станет лезть на рожон) с тоталом не выше 7,5. И в итоге «Тампа» предпочтёт ещё немного помучиться, то есть уведёт серию домой, победив в пятой игре», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

«Сиэтл» повторил рекорд НХЛ, установленный в 1918 году.

Гусманов объяснил, почему «Трактор» не вышел в плей-офф КХЛ.

Флаги России и Беларуси запретят на чемпионате мира по хоккею.