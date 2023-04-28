Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел» с коэффициентом 2.70

Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Факел».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.70.

Вторая часть сезона у «Динамо» началась неплохо, но дальше команда Славиши Йокановича сбавила обороты. В Кубке толком ничего не получилось, в РПЛ на фоне прямых конкурентов москвичи выступили слабо. За весь апрель из хороших результатов была только победа над «Пари НН», кризисной командой, которая борется за выживание. Отчасти хорошим результатом можно было назвать и ничью со «Спартаком», но там динамовцы могли претендовать на большее, чем всего одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Факел» идёт на серии из четырёх матчей без побед, и над командой постепенно сгущаются тучи. Шансов вырваться из зоны вылета крайне мало, тут бы уже просто сохранить место в переходных матчах, а не спуститься до прямого вылета под напором «Химок», которые отстают всего на одно очко. В домашнем матче с «Оренбургом» воронежцы отыграли плохо, их в очередной раз подвела оборона.

На выезде «Факел» очень редко цепляется за очки, а если попадает на серьёзного соперника, то может пропустить и три, и четыре мяча. Без забитого мяча в гостях воронежцы уходят не так уж часто, но на результат это не влияет. В последнее время матчи «Динамо» в РПЛ были результативными, этот не станет исключением. Тут и сами москвичи могут забить много, и соперник такой, что не станет отсиживаться в обороне, просто потому, что всё равно не выдержит давления. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

Семак ответил Дзюбе, бросившему фразу про «Зенит» Рио-де-Жанейро.

«Торино» хочет получить скидку при выкупе Миранчука у «Аталанты».

«Челси» не уволит Лэмпарда до конца сезона при любых результатах.