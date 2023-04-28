«Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бохум» — «Боруссия» Д.
Ставка: победа «Боруссии» Д с форой (-1) за 1.80.
«Боруссия» впервые с 2012 года после 29 туров находится на первом месте. «Бохум» соперник не самый сильный, но это дерби, так как Бохум можно считать пригородом Дортмунда.
У «Бохума» своя война за выживание в Бундеслиге, но по составу «Боруссия» сильнее, а настрой запредельный. Осталось сыграть всего пять матчей, у команды есть шанс выиграть чемпионат. Я уверен в победе «Боруссии», тем более что она, как правило, забивает в гостях первой», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 9.86.
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