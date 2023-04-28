«Сиэтл» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» в матче за 1.66.

«Сиэтл» продолжает «давать стране угля». Мелкого, но… много. «Кракены» одерживают уже вторую победу подряд, и этой второй победой подвешивают действующих обладателей Кубка Стэнли на игру без права на ошибку. Причём это право у них потерялось аккурат перед выездным матчем. Ой, как интересно!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Общеизвестно, что действующих чемпионов не любят нигде. Начиная от какого-нибудь чемпионата НМХЛ и заканчивая Национальной хоккейной лигой. И «унасекомить» такого действующего чемпиона – нет лучше отдохновения для души, а уж в плей-офф… И вот уже у нас «Северсталь» выпрыгивает в своей попытке из штанов, а «Кракен» идёт её путем, причём идёт гораздо увереннее. Ведь в начале серии казалось, что «Колорадо», чуть облажавшись на старте, надёжно перехватил инициативу и принялся соперника методично душить. И вопрос был лишь в том, справятся ли чемпионы за пять матчей или всё ж таки придется ехать в Сиэтл на шестую игру? Теперь выясняется, что не только придётся, но ещё там, в Сиэтле, можно так огрести, что и сезон закончится.

Но автор этих строк не готов переобуваться в воздухе, назначая «кракенов» новыми фаворитами серии. Год назад «Колорадо» дошёл до финала и там победил, а это значит, что дураков в тренерском штабе нет. А тренерский штаб они не меняли. Стало быть, сейчас что-нибудь придумают. Не факт, что придумают столько, что смогут два раза подряд победить, но на один раз ума вполне должно хватить. Тем более что и сами «кракены», достигнув психологической отметки в три победы, должны немного расслабиться.

Поэтому ожидаю в Сиэтле достаточно весёлый матч с тоталом выше 4.5 и итоговой победой действующих чемпионов. Тяжело им будет, ох, тяжело, но, надеюсь, справятся. Хотя бы на этот раз», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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