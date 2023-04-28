«Миннесота» — «Даллас»: ставка Максима Лебедева на игру первого раунда Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Даллас».

Ставка: победа «Далласа» в матче за 1.91.

«Нечто похожее на результат пятого матча, в котором «Даллас» дома засушил к чёртовой бабушке «Миннесоту», ожидалось с самого начала серии. Понятно, что у «лесников» Капризов, которому пальца в рот не клади. Но ведь все необходимые методы отработаны в НХЛ в течение столетий, а отличных волкодавов североамериканские хоккейные школы выпускают каждый год. То есть, чтобы противостоять нынешнему «Далласу», объективно «Миннесоте» нужно три, а ещё лучше четыре Капризова. Но до пятого матча она как-то справлялась и с одним. Но в пятой игре справлялка сломалась, и получилось то, что получилось.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впереди матч под номером 6, и пройдёт он в Сент-Поле. И хоть в этой серии место проведения игры не играет решающей роли, всё равно «Миннесоте» должно быть дома полегче. Но будет ли?

Уверен, что не будет. Более того, уверен, что разгоняющийся «Даллас» постарается войти в шестой матч на гребне результата пятой игры. И тут многое зависит от тактики, которую примут на домашний матч «лесники», и как она в итоге сработает. Мне кажется, что до конца в итоге не сработает, и серия шестым матчем завершится.

Итак, матч получится малорезультативным, поскольку на кону поставлено слишком много. Но при этом голы всё равно будут, правда, тотал выше 7.5 и поднимется. А победит в итоге «Даллас», который не станет подвешивать серию на седьмой матч и закончит её в гостях», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.86.

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