«Локомотив» — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на матч 25-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Химки».
Ставка: победа «Химок» с форой (+1.5) за 1.74.
«25-й тур чемпионата России. «Локомотив» примет «Химки». С одной стороны, кажется, что «Локомотив» – явный фаворит. Но в конце сезона всегда нужно понимать, что у аутсайдеров мотивация зашкаливает. Они могут преподнести сюрприз.
«Локомотив» на 10-м месте. Команда не может вылететь, но и выше далеко подняться не сможет. Поэтому может играть спокойно и в своё удовольствие. А вот для химчан, которым нужно попасть в зону стыков, этот матч решающий. Этот фактор не может не сказаться.
Безусловно, «Химки» будут играть в пять защитников, ловить шансы на контратаках.
По этой причине голов слишком много мы не увидим. Потому что «Локомотив» свои задачи решил, а «Химкам» деваться некуда.
Здесь сыграет порядок против класса. Вполне возможно, «Химки» не проиграют», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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