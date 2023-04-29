«Локомотив» — «Химки». Дзюба идёт напролом

30 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» – «Химки». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 6.75. Поставить на ничью предлагают за 5.00.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» 30 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» (30.04.2023)

Последний матч 25-го тура чемпионата России по футболу состоится в воскресенье на стадионе «РЖД Арена». Московский «Локомотив» примет подмосковные «Химки». Команды в турнирной таблице разделяют 12 очков. Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Во втором круге «Локомотив» демонстрирует именно те результаты, которых от клуба такого уровня ждали с самого начала. Железнодорожники оторвались от зоны вылета на семь очков, но расслабляться рано. Особенно в матчах с соперниками, явно уступающими в классе.

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В РПЛ подопечные Михаила Галактионова почти не допускают ошибок. По крайней мере, в играх с командами из нижней части таблицы. В семи последних турах железнодорожники одержал пять побед. Уступили только «Зениту» (1:2) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1). При этом дерби с армейцами можно назвать положительным результатом. Да и минимальное поражение в матче с лидером лиги – не провал.

В матчах с «Химками» у железнодорожников уже три года не возникает никаких проблем. Они не проигрывают на протяжении пяти очных встреч, а в трёх последних одержаны три победы с общим счётом 9:0. И сейчас с результативностью у хозяев всё в порядке. За те же семь последних игр они забивали в среднем больше двух мячей.

Предстоящая встреча также хороший вызов для Артёма Дзюбы. Российский форвард проводит мощный отрезок сезона. На его счету шесть голов и три ассиста. Хет-трик «Ростову», дубль «Пари НН» и три голевые передачи в матче с «Оренбургом». Однако с «Химками» Артёму везло редко, ведь в восьми встречах с ними удалось забить всего один гол.

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Нынешние «Химки» вполне способны создать проблемы для «Локомотива». У гостей при Андрее Талалаеве появилась некая стабильность в игре. Они не проигрывают в двух матчах подряд – подобной серии у красно-чёрных не было со старта сезона. Не пропустили ни одного мяча в матче с «Крыльями Советов» (0:0), а также обыграли главного конкурента в борьбе за выживание – «Торпедо» (4:2).

Встреча с автозаводцами стала показательной. Первая победа с ноября и всего четвёртая за весь сезон. При этом химчане впервые забили больше двух голов за 19 туров. Нападение нанесло больше 20 ударов по чужим воротам и показало хорошее взаимодействие. Особенно ярко себя проявил Резиуан Мирзов, который забил и ассистировал на победный гол.

Впрочем, Талалаеву по-прежнему необходимо решить проблему в выездных матчах. В гостях у «Химок» практически ничего не складывается. К тому же у них худшие показатели в обороне, так как пропущено 52 гола. Матч с «Торпедо» не может заставить поверить в прогресс.

Единственным преимуществом химчан в данный момент можно считать лишь атакующую активность. За всё время им не удалось пробить оборону ЦСКА, «Спартака», «Крыльев Советов» и «Ростова». То есть команд, которые умеют грамотно действовать у своих ворот. «Локомотив» не так надёжен в защите.

Можно сказать, что обе команды сейчас в неплохой форме. Железнодорожники одержали пять побед в семи матчах. Однако сыграть «на ноль» за это время смогли всего дважды. «Химкам» будет сложно рассчитывать на очки в гостях, где у них всего одна победа за весь сезон, но хотя бы забить они способны. Ставка на победу хозяев и обе забьют за 2.66 напрашивается.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Химки» 30 апреля 2023 года

«Локомотив» имеет возможность оторваться от зоны вылета на 10 очков и практически обезопасить себя от нервной концовки. «Химкам» намного сложнее, но Андрей Талалаев приводит команду в чувство. Красно-чёрные будут упорствовать, и у них хватит сил на гол. Железнодорожники на хорошем ходу, не проигрывают в очных встречах три года и сейчас тоже ошибок не допустят.

Ставка: победа «Локомотива» и обе забьют за 2.66.

Экспресс с коэффициентом 9.48.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 5.50.

«Я никогда не сдаюсь». Йоканович – о возможной отставке из «Динамо».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.65.

Прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» с коэффициентом 3.00.