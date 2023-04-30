«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.79.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся в 34-м туре АПЛ. Обе команды тяжело завершают этот сезон. «Шпоры» стоят выше в таблице и при этом давно не выигрывают. Думаю, сейчас сильнее окажутся красные.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Юргена Клоппа вышла на неплохую серию. Уже в пяти матчах кряду клуб не уступает. За это время в том числе мерсисайдцы смогли оказать сопротивление лидирующему «Арсеналу» — 2:2.

С такими результатами «Ливерпуль» поднялся до седьмого места и уже претендует на участие в еврокубках. Собственно, два соперника выше, включая «Тоттенхэм», обгоняют коллектив только на одно очко. Так что уже после этого тура подопечные Клоппа могут подняться в топ-5.

А вот «Тоттенхэм» находится не в самой простой ситуации. С 54 очками команда идёт на пятой строчке и уступает «МЮ» с позиции выше шесть баллов. Однако «Астон Вилла» сидит на хвосте у «шпор», имея столько же очков в активе.

Сейчас лондонцы идут на серии без побед. Хотя стоит отметить, что в последнем матче «Тоттенхэм» был близок к поражению – к середине первого тайма уступал «Ман Юнайтед» со счётом 0:2. Однако показали характер игроки и дожали соперника – 2:2.

В общем, даже несмотря на неплохой матч с «МЮ» недавно, я не особо верю тут в гостей. Да, мои симпатии на стороне «Тоттенхэма». Но всё-таки «Ливерпуль» сейчас сильнее, как я считаю. Красные набрали ход, и сегодня они заработают три очка», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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