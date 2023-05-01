Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Мальорка» – «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 2.34.

Победы над «Сельтой» и «Хетафе» практически окончательно обеспечили выживание «Мальорке», которая оторвалась от зоны вылета на девять очков. В прошлом туре хозяева могли претендовать на очки в матче с «Атлетико», но их подвела обычно надёжная оборона. «Мальорка» пропустила три мяча и прервала беспроигрышную серию из четырёх матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетик» в это время уступил «Севилье», пропустив единственный гол с пенальти на 90+2-й минуте. Очень обидное поражение для басков в матче, где каждая из команд не заслуживала большего, чем ничья. Гости только начали набирать форму, исправляться за неудачи в начале весны — и тут такая неприятность. К счастью, «Бетис» свой матч тоже не выиграл и расстояние между ними не увеличилось.

Большую часть сезона «Мальорка» делала ставку на надёжную оборону, но сейчас она стала давать трещину и пропускать гораздо чаще. Сейчас тот же «Атлетик» пропускает гораздо меньше хозяев, но и он в этом плане не безгрешен. В последнее время баски научились играть в гостях, стали чаще выигрывать выездные матчи, но сохранить свои ворота в неприкосновенности у них в гостях не получается. Есть смысл не рисковать с исходами, а поставить на «обе забьют».

Экспресс с коэффициентом 4.66.

Пятибратов: от этапа карьеры в «Факеле» у меня останутся только добрые воспоминания.

«Локомотив» хочет вернуть Мухина.

Ротенберг: люди будут оформлять Fan ID, если пиво вернётся на стадионы.