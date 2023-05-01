«Лестер» — «Эвертон»: смотреть онлайн матч АПЛ, во сколько начало, прямой эфир

1 мая состоится матч 34-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех «ирисок» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры уверены, что матч «Лестер» — «Эвертон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 4.66.

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