«Алания» — «Арсенал»: когда матч Первой лиги, где смотреть, кто фаворит

1 мая состоится матч 29-го тура Мелбет Первой лиги «Алания» — «Арсенал». Начало игры — в 14:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех туляков оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Алания» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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