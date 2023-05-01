Прогноз на матч Кубка Стэнли «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».
Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время за 2.55.
«Нью-Джерси Дэвилз» вышел в плей-офф впервые за пять сезонов и всего второй раз за 12 лет. Опираться на старый опыт в команде почти некому, так как это очень молодой коллектив со свойственной ему в таких случаях нестабильностью. Тем не менее регулярный сезон «Дэвилз» провели блестяще, закончив на втором месте в очень конкурентном Столичном дивизионе. Однако старт плей-офф вышел для «Нью-Джерси» обескураживающим. После того как «Рейнджерс» начали эту серию двумя победами в гостях с одинаковым счётом 5:1, казалось, что более опытные по части игры в решающих матчах подопечные Жерара Галлана своего уже не упустят.
Следующие три матча перевернули серию с ног на голову. У «Рейнджерс» разладилась игра в нападении, а за всех отдувался лишь Игорь Шестёркин. Российский вратарь ни в одном из шести матчей серии не показывал коэффициент надёжности ниже 90%.
Однако вопреки подвигам своего голкипера «Рейнджерс» забросили только две шайбы с третьего по пятый матч серии. Лишь в шестой игре удалось переломить эту неприятную тенденцию и победить.
Игорь Шестёркин провёл регулярный чемпионат со своими взлётами и спадами, но в плей-офф он наглядно демонстрирует, почему получил приз лучшему вратарю прошлого сезона. По продвинутой статистике Шестёркин – лучший из своих коллег по разнице ожидаемых и пропущенных шайб. Этот фактор и поможет «Рейнджерс» выйти в следующий раунд. Поставим на победу гостей.
Экспресс с коэффициентом 4.66.
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