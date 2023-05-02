Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Реал Сосьедад» примет дома «Реал» (Мадрид) в 33-м туре испанской Ла Лиги. Оба соперника идут сейчас в топ-4 таблицы. Думаю, встреча будет равной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Реала» Примера уже большого значения не имеет. Клуб идёт вторым и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. Так что подопечные Анчелотти сейчас концентрируются на других турнирах, вышли недавно в полуфинал Лиги чемпионов.

С такой турнирной ситуацией неудивительно, что время от времени «сливочные» начали проводить слабые матчи – 2:3 с «Вильярреалом» и 2:4 с «Жироной». Хотя в большинстве встреч «Реал» всё-таки держит марку — часто побеждает. Ведь отрыв подопечных Анчелотти от «Атлетико» составляет всего два очка.

Испания - Примера. 33-й тур
02 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Реал Сосьедад» сейчас ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Пока что клуб идёт на четвёртой строчке и уже имеет отрыв от «Вильярреала» с позиции ниже в пять очков. Хотя разрыв между соперниками мог бы быть и большим – бело-голубые недавно потеряли очки в играх с «Атлетиком» (0:2) и «Бетисом» (0:0).

В общем, я не считаю, что «Реал» тут сможет легко выиграть. У «Реала Сосьедад» есть мотивация бороться за еврокубки. А вот мадридцы уже готовятся к другим турнирам. Так что если «сливочные» тут и победят, то вряд ли с сухим счётом, я думаю. Тем более у гостей есть кадровые потери – из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Винисиус, а Алаба и Модрич рискуют пропустить встречу из-за травм», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

Кокорин установил личный рекорд по голам за один сезон.

Генич пожелал «Ростову» проиграть в оставшихся матчах сезона.

Газзаев: «Спартаку» всё время помогают, даже в ретроматче.

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Реал». Анчелотти выставит «автобус»
«Реал Сосьедад» — «Реал». Анчелотти выставит «автобус»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023