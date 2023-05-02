«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Реал Сосьедад» примет дома «Реал» (Мадрид) в 33-м туре испанской Ла Лиги. Оба соперника идут сейчас в топ-4 таблицы. Думаю, встреча будет равной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Реала» Примера уже большого значения не имеет. Клуб идёт вторым и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. Так что подопечные Анчелотти сейчас концентрируются на других турнирах, вышли недавно в полуфинал Лиги чемпионов.

С такой турнирной ситуацией неудивительно, что время от времени «сливочные» начали проводить слабые матчи – 2:3 с «Вильярреалом» и 2:4 с «Жироной». Хотя в большинстве встреч «Реал» всё-таки держит марку — часто побеждает. Ведь отрыв подопечных Анчелотти от «Атлетико» составляет всего два очка.

А вот «Реал Сосьедад» сейчас ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Пока что клуб идёт на четвёртой строчке и уже имеет отрыв от «Вильярреала» с позиции ниже в пять очков. Хотя разрыв между соперниками мог бы быть и большим – бело-голубые недавно потеряли очки в играх с «Атлетиком» (0:2) и «Бетисом» (0:0).

В общем, я не считаю, что «Реал» тут сможет легко выиграть. У «Реала Сосьедад» есть мотивация бороться за еврокубки. А вот мадридцы уже готовятся к другим турнирам. Так что если «сливочные» тут и победят, то вряд ли с сухим счётом, я думаю. Тем более у гостей есть кадровые потери – из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Винисиус, а Алаба и Модрич рискуют пропустить встречу из-за травм», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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