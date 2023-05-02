«Торонто» — «Флорида»: прогноз Максима Лебедева на матч 2-го раунда Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Стэнли «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» в матче за 2.26.

«В этой паре встречаются этакие злодеи микрорайонного разлива. «Торонто» до слёз обидел нашего Васю. Канадцы, конечно, прилично прибавили по сравнению с прошлым сезоном, но давайте будем честны до конца: фиг бы «кленовые» прошли «Тампу» прошлогодней версии, не говоря уже о более ранних – двух- и трёхлетней давности. Что же касается «Флориды», то она сделала самое любимое в НХЛ дело: отправила на помойку единоличного и абсолютного победителя регулярного сезона. Правда, тот победитель при счёте 3-1 в свою пользу вдруг решил, что четвёртая победа придёт сама, после чего начал демонстрировать какую-то жуткую смесь хоккея с фигурным катанием. То есть виноват в досрочном отпуске сам. А мы на выходе получили пару, при любом итоговом результате которой будем показывать пальцем в сторону проигравшего и мерзко хихикать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Автор этих строк видит более предпочтительными шансы «Торонто». Правда, последних представителей этой славной команды, имевших практику глубокого прохождения по плей-офф, потихоньку и поодиночке относят на кладбища. Но ведь и у «Флориды» такого опыта не слишком много. То есть оба соперника будут открывать для себя много нового и неизведанного. Вот кто лучше с этим неизведанным справится, тот и пойдёт дальше. И мне почему-то грезится, что это будет «Торонто».

А ещё мои симпатии лежат на стороне «листьев» потому, что у этой команды меньше закидонов. Первый этап она прошла ровнее. Но зато «Флорида» вначале вообще непонятно зачем на лёд выходила, но ведь потом разогналась. Как бы этот разгон не продолжился, тогда «Торонто» не поздоровится.

Предположу победу канадцев в серии со счётом 4-2 (после того как в середине серии счёт будет равным 2-2). Но начнётся она с ведра холодной воды, вылитой родоначальникам за шиворот. То есть с гостевой победы «Флориды», которая начнёт новую серию с продолжения старой», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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