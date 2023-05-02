«Барселона» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Примеры 2 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.08.

«Барселона» и «Осасуна» встретятся в рамках очередного тура Ла Лиги. Каталонцы уже просто играют в своё удовольствие – победа в чемпионате им почти гарантирована. Так что не думаю, что у гостей тут есть шансы на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» недавно несколько раз потеряла очки. Клуб дважды сыграл вничью с «Жирной» (0:0) и с «Хетафе» (0:0), а также уступил «Райо» (1:2). Начались вопросы к каталонцам, которые ещё и мало забивали. Но сине-гранатовые решили громко ответить в матче с «Бетисом» с шестой строчки – разгромили его 4:0. Также до этого подопечные Хави выиграли в другом принципиальном матче – 1:0 с «Атлетико».

У «Осасуны» последние результаты тоже были достаточно нестабильными. В четырёх турах команда по два раза победила и проиграла. Тот же «Бетис» красные тоже смогли обыграть, много забив – 3:2. С 44 очками подопечные Ягоба Аррасате идут на восьмом месте. От зоны еврокубков коллектив отстаёт на пять очков.

Не думаю, что сегодня у гостей есть шанс даже на ничью. Каталонцы просто доигрывают сезон в своё удовольствие. Но последняя критика повлияла на выступления сине-гранатовых, они стали играть более агрессивно, много забивать.

Так что весьма логичной считаю тут ставку – азиатская фора (-2) на «Барселону», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.21.

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