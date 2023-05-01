«Барселона» — «Осасуна». Хави побьёт рекорд

Каталонцы повторили свой рекорд по сухим матчам в Ла Лиге, установленный в прошлом веке. Теперь смогут его превзойти.

2 мая состоится матч 33-го тура Примеры «Барселона» — «Осасуна». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.24. Успех клуба из Памплоны оценён экспертами в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 2 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна» (02.05.2023)

Миновали полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 32 тура Примеры. На 2 мая запланирована встреча, которая откроет программу 33-го тура. На стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне померяются силами местная «Барселона» и «Осасуна». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

За последние девять туров в чемпионате Испании «Барселона» уступила только «Райо Вальекано» (1:2), на выезде. Вничью она сыграла с «Жироной» (0:0) и «Хетафе» (тоже 0:0). Благодаря победам в остальных матчах сине-гранатовые увеличили отрыв от располагающегося на втором месте «Реала» до 11 очков.

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Уже через два тура каталонцы могут оформить досрочное чемпионство. Для этого нужно, чтобы по итогам 34-го тура их отрыв от «сливочных» составлял не менее 13 очков. Нет никаких сомнений в том, что сине-гранатовые выиграют Ла Лигу. Наконец-то оправились от травм все важные игроки, в том числе Усман Дембеле.

Правда, у подопечных Хави заметно снизилась результативность. За последние 11 туров они лишь два раза забили больше двух мячей за матч — «Эльче» (4:0) и «Бетису» (тоже 4:0).

Результат игры с «Бетисом» не совсем закономерен. Дело в том, что на 32-й минуте получил красную карточку защитник соперника Эдгар Гонсалес. Затем получил травму 41-летний лидер зелёно-белых Хоакин. Так как Мануэль Пеллегрини использовал все замены, клубу пришлось доигрывать матч вдевятером. Если бы не эти непредвиденные события, «Барса» вряд ли выиграла бы с разгромным счётом.

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Также интересно, что в концовке матча Хави дал игровое время 15-летнему нападающему Ламину Ямалу. Форвард стал самым молодым дебютантом в истории каталонской команды. Чемпионская гонка, по сути, уже закончена. Испанский тренер вполне может позволить себе некоторые эксперименты и дать шанс проявить себя юным спортсменам.

«Осасуна» менее стабильна и сильна, по сравнению с «Барселоной». За последние девять туров в Примере ей удалось обыграть только «Эльче» (2:1), «Бетис» (3:2), на домашнем стадионе и «Кадис» (1:0). Вничью красные сыграли с «Сельтой» (0:0) и «Мальоркой» (тоже 0:0).

Из-за неудач в других играх клуб спустился на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от располагающегося на шестом месте «Бетиса» составляет пять очков. Шансов закончить сезон в зоне еврокубковых турниров немного.

Впрочем, цель «Осасуны» на этот сезон, наверное, заключается не в том, чтобы войти в топ-6 Ла Лиги. Большую часть сил Хагоба Аррасате бросил на то, чтобы преуспеть в Кубке Испании. Его подопечные добрались до финала, обыграв «Бетис» (2:2, по пенальти 4:2), «Севилью» (2:1 ДВ) и «Атлетик» из Бильбао (1:0 и 1:1 ДВ).

Совсем скоро «Осасуне» предстоит встретиться с мадридским «Реалом» в финале турнира. Наверняка Аррасате прибережёт силы основообразующих игроков для того, чтобы побороться за титул. При таком раскладе в победе каталонцев не возникает никаких сомнений, но вот с каким счётом?

Предлагаем поставить на то, что «Барселона» победит и не пропустит с коэффициентом 1.88. Отыграв «на ноль» в матче с «Бетисом», Марк-Андре тер Штеген установил рекорд клуба по количеству «сухих» матчей в сезоне Ла Лиги. Встреча стала 24-й без пропущенных мячей. Лучший результат в истории Примеры – 24 сухих матча в сезоне-1986/1987 (голкипером был Андони Субисаррета).

В первую очередь за это стоит похвалить Хави. Испанец идеально выстроил оборону своей команды. За 32 тура его подопечные пропустили только 11 мячей — меньше всех. Каталонцы близки к тому, чтобы установить абсолютный рекорд по данному показателю.

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Дополнительное преимущество сине-гранатовым даёт то, что грядущий матч состоится на их домашнем стадионе. За 16 туров на своём поле каталонцы не проиграли ни разу, при всего трёх ничьих. За этот отрезок времени они забили 32 мяча, а сами пропустили только два.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна» 2 мая 2023 года

У «Барселоны» ухудшилась результативность, но это не мешает ей выигрывать и приближаться к досрочному чемпионству. У каталонцев очень надёжная оборона. Также они отменно выступают дома. Думается, сине-гранатовые всухую обыграют «Осасуну». Совсем скоро гостям предстоит встретиться с «Реалом» в финале Кубка Испании. Хагоба Аррасате наверняка решит сэкономить силы ведущих игроков.

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 8.27.

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